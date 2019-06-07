Ленинград i_$uss: в новом клипе Шнурова нашли плагиат

Последний клип Шнурова на религиозную тематику настолько шокировал некоторых людей, что негатив понесся почти в равном объеме с похвалами. Нашлось место и для обвинений в плагиате.
Сергей Шнуров хорошо потряс общественность своим скандальным клипом Иисус - журналистка Ольша Бешлей не только заявила о плагиате, но показала особо яркие кадры, которые были скопипасчены командой группы Ленинград,
По мнению Бешлей, Шнуров сплагиатил почти святое - клип Дэвида Боуи. Видеоряд довольно смахивает на The Next DayБоуи. Она опубликовала скриншоты похожих моментов.
Ищите отличия
"Ну ладно. Значит, Шнуров снял клип про Иисуса? А по-моему, Шнуров зачем-то снял The next day Дэвида Боуи, только без Гэри Олдмена, Марийон Котийяр и Дэвида Боуи"Ю - пишет она в Facebook.
Найдите отличия
Но сама же смягчает свое негодование: "Наверное, можно назвать это обширным цитированием. Но оно очень грубое. С другой стороны, тонко: если общественность возмутится (ну, та часть общественности, чьи чувства все время страдают), можно сказать — великий Дэвид Боуи такое показывал и ничего".
И это не все моменты - лучше посмотрите сами, и сравните видеоряд)
Ленинград i_$uss смотреть онлайн клип:
David Bowie The Next Day (Explicit) смотреть онлайн клип:
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