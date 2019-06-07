Ленинград i_$uss: в новом клипе Шнурова нашли плагиат

Ленинград Иисус / Скриншот

Сергей Шнуров хорошо потряс общественность своим скандальным клипом Иисус - журналистка Ольша Бешлей не только заявила о плагиате, но показала особо яркие кадры, которые были скопипасчены командой группы Ленинград,

По мнению Бешлей, Шнуров сплагиатил почти святое - клип Дэвида Боуи. Видеоряд довольно смахивает на The Next DayБоуи. Она опубликовала скриншоты похожих моментов.

У Шнурова / Скриншот

Ищите отличия

Боуи The Next Day / Скриншот

"Ну ладно. Значит, Шнуров снял клип про Иисуса? А по-моему, Шнуров зачем-то снял The next day Дэвида Боуи, только без Гэри Олдмена, Марийон Котийяр и Дэвида Боуи"Ю - пишет она в Facebook.

Ленинград Иисус / Скриншот

Найдите отличия

Боуи The Next Day / Скриншот

Но сама же смягчает свое негодование: "Наверное, можно назвать это обширным цитированием. Но оно очень грубое. С другой стороны, тонко: если общественность возмутится (ну, та часть общественности, чьи чувства все время страдают), можно сказать — великий Дэвид Боуи такое показывал и ничего".

И это не все моменты - лучше посмотрите сами, и сравните видеоряд)

Ленинград i_$uss смотреть онлайн клип:

David Bowie The Next Day (Explicit) смотреть онлайн клип:

Ранее Мадонна представила клип об отступниках и жестоком обществе Dark Ballet.