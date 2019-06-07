Dark Ballet: Мадонна представила клип об отступниках и жестоком обществе

Певица Мадонна выпустила эмоциональный клип, в котором подняла важнейшие проблемы современной морали в обществе.
Видео на песню Dark Ballet подготовлено Мадонной и травести-рэпером Микки Бланко для альбома Madame X - клип стал последним в этом альбоме.
Мадонна ссылается на ранний период рабовладельческого строя - когда крайне религиозные европейцы перевозили туземцев-язычников из Африки, и силой приучали к христианству.
В очень эмоциональном видеоряде Бланко и Мадонна продемонстрировали ужасы, которые в те времена преследовали чернокожих. Но символически за еретиками имеются в виду также представители ЛГБТ.
Dark Ballet Мадонна смотреть онлайн клип:
К слову, Бланко является одним из самых заметных борцов за права ЛГБТ-сообщества в индустрии хип-хопа, и клип дня него имеет символическое значение.
"Я ходил по этой земле, черный, принадлежащий к квир-сообществу и ВИЧ-позитивный, но ни одно оскорбление в мой адрес не было таким сильным, как та надежда, которую я ношу в себе", - гласит цитата Бланко в конце ролика.
Новая пластинка Мадонны выйдет 14 июня и будет состоять из 15 треков, и уже все они имеют свои уникальные клипы.
Перед этим Мадонна выпустила клип на другую песню из альбома - Crave - в тот раз с рэпером Swae Lee.
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