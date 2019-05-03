Мадонна выпустила новую песню с будущего альбома Madame X

Мадонна выпустила новую песню / Фото: Instagram/madonna

Известная американская певица Мадонна выпустила песню I Rise, которая войдет в ее первый за четыре года альбом под названием Madame X.

На своем YouTube-канале 60-летняя певица выложила свой трек. В черно-белом видео Мадонна танцует в одиночку,

Отметим, альбом Madame X выйдет 14 июня, в него войдет 15 треков на английском, испанском и португальском языках. Артистка при создании пластинки вдохновлялась культурой Латинской Америки.

Напомним, последний, 13-й по счету альбом под названием Rebel Heart Мадонна выпустила еще в 2015 году, и включал в себя 14 треков.

Ранее Мадонна непристойно соблазняла Maluma в новом клипе.