Люцифер 5 сезон: дата выхода, актеры, сюжет

7 июня 2019, 15:24

Телеканал Netflix продлил сериал Люцифер на 5 сезон, и сообщили первые подробности о проекте.

Люцифер 5 сезон
Люцифер 5 сезон: дата выхода и подробности сюжета / Netflix

Сериал Люцифер получил продолжение в еще одном - 5 сезоне на телесервисе Netflix, который в последний момент выкупил проект у телеканала Fox. Через месяц после премьеры 4 сезона, студия продлила Люцифера на 5 сезон.

На официальной странице Netflix в Твиттере говорится, что рейтинги сериала были очень высокие, и было решено продлить его на 5 сезон. Но они тут же заспойлерили, что 5 будет последним сезоном сериала.

Как известно, было принято решение, что в финале сериала Люцифер должен умереть - Netflix обожает логичные финалы.

Пока что не известна точное количество серий, но вполне вероятно, что их может быть больше 10. 

"Люцифер был продлен на пятый и последний сезон. Мы невероятно благодарны Netflix за то, что он воскресил наше шоу в прошлом сезоне и теперь позволяет нам закончить историю Люцифера на наших условиях. Лучшее еще впереди!", - написали шоураннеры сериала.

Прокомментировал продление сериала и сам Том Эллис -  в своем Instagram он написал, что это был длинный путь в один конец, но благодаря поддержке фанатов, 4 сезон получил высокие рейтинги, и теперь продлен на 5 сезон. Актер таже добавил фото, которое намекает на финальную серию 5 сезон - Люцифер может умереть.

Люцифер 5 сезон
Люцифер продлен на 5 сезон / Instagram

В экранизации комиксов Нила Геймана и Vertigo сыграют Том Эллис, Лорен Джерман, Д. Б. Вудсайд, Инбар Лави, Лесли-Энн Брандт, Кевин Алехандро, Рэйчел Харрис, Триша Хелфер и Эйми Гарсиа. Шоураннерами выступают Илди Модрович и Джо Хендерсон.

Новый 5 сезон запланирован на конец весны - начало лета 2020 года, но точной даты пока что не объявляли.

Ранее вышел 5 сезон Черного зеркала от Netflix - с обзором серий можете ознакомиться по ссылке.

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