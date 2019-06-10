Если проснется: жуткие подробности здоровья Алибасова

Бари Алибасов может умереть не выходя из комы / КП

Продюсер Бари Алибасов может больше не очнуться после ожога Кротом, а если и очнется, то останется инвалидом.

Об этом сообщает его сын Бари Алибасов, пишет издание КП.

Врачи утверждают, что если Алибасову удастся проснуться после комы, он останется инвалидом.

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Сын Алибасова предупредил, что есть вероятность того, что его родитель не проснется вовсе - врачи не исключают и этот вариант.

В лучшем случае, когда Алибасов придет в себя, ему придется всю жизнь мучаться, ибо он больше не сможет глотать - а пока что врачи не видят возможности делать операцию.

Кроме того, родственники Алибасова опасаются закупоривания кишечника из-за рубцов от заживления.

Хотя днем 10 июня Алибасов открыл один глаз и спросил про кота, однако полностью а себя так и не пришел.

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Скифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком.

В отравлении Алибасова обвинили дочь его жены Анну Шушкину, но она опровергает свою причастность.

Уже на следующий день кто-то начал распространять слухи что Бари Алибасов умер.

Позже Бари Алибасова подключили к аппарату жизнеобеспечения, не выводя из комы.