В сеть выложили неизвестное фото Зеленского из 90-х

Президент Владимир Зеленский снова стал звездой сети из-за доселе невиданного фото из его молодости, когда он еще играл в КВН.
Владимир Зеленский, который распустил 13 глав ОГА, стал объектом для заработка в интернете.
Некая женщина Галина родом из Кривого Рога решила подзаработать на фото с шоуменом в молодости, сообщает Обозореватель.
На сайте объявлений OLX появилось объявление с предложением купить фото шестого президента Украины, сделанного в 90-х, когда он еще играл в КВН.
"Много лет назад в нашей семье появилось это фото, где запечатлены еще очень молодые ребята команды КВН "95-й квартал", которая образовалась в 1997 году, и будущий президент нашей страны. Даже дочка не помнит, где и кто подарил ей, тогдашней школьнице, это фото", - пишет авторша объявления.
Она заверяет, что о фото в ее семье вспомнили после того, как Владимир Зеленский стал президентом. И теперь предлагает купить его за 200 гривен.
"На этом уникальном фото Владимиру около 20 лет. Зеленский — в нижнем ряду, второй слева", - рассказала Галина.
Кроме Владимира Зеленского на фото попали и друге его друзья и коллеги - Елена Кравец, Александр Пикалов, Юрий Крапов, Юрий "Юзик" Корявченков, Денис Манжосови и др.
Ранее коллега и друг Зеленского Кошевой отчихвостил людей Порошенко за критику Зеленского