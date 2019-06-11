В сеть выложили неизвестное фото Зеленского из 90-х

Зеленский, гантели / Фейсбук В.Зеленского

Владимир Зеленский, который распустил 13 глав ОГА, стал объектом для заработка в интернете.

Некая женщина Галина родом из Кривого Рога решила подзаработать на фото с шоуменом в молодости, сообщает Обозореватель.

На сайте объявлений OLX появилось объявление с предложением купить фото шестого президента Украины, сделанного в 90-х, когда он еще играл в КВН.

"Много лет назад в нашей семье появилось это фото, где запечатлены еще очень молодые ребята команды КВН "95-й квартал", которая образовалась в 1997 году, и будущий президент нашей страны. Даже дочка не помнит, где и кто подарил ей, тогдашней школьнице, это фото", - пишет авторша объявления.

Владимир Зеленский в молодости/ ОЛХ

Она заверяет, что о фото в ее семье вспомнили после того, как Владимир Зеленский стал президентом. И теперь предлагает купить его за 200 гривен.

Владимир Зеленский Квартал 95 / скриншот

Владимир Зеленский Квартал 95 / скриншот

"На этом уникальном фото Владимиру около 20 лет. Зеленский — в нижнем ряду, второй слева", - рассказала Галина.

Кроме Владимира Зеленского на фото попали и друге его друзья и коллеги - Елена Кравец, Александр Пикалов, Юрий Крапов, Юрий "Юзик" Корявченков, Денис Манжосови и др.

Ранее коллега и друг Зеленского Кошевой отчихвостил людей Порошенко за критику Зеленского