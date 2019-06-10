Зеленский отправит на покой 13 глав ОГА

Зеленский уволит руководителей ОГА / Reuters

Руководители 13 областных государственных администраций будут уволены в ближайшее время президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Президент Украины инициировал снятие всех губернаторов, но Кабинет министров сегодня утвердил снятие лишь 13 руководителей областей. Мы не знаем принципов избирательности правительства. Мы надеемся, что будут сняты все губернаторы", - сообщила в Facebook пресс-секретарь президента.

Она уточнила, что они продолжают процесс поиска новых специалистов, которые могут возглавить области.

"Критерии отбора известны: порядочность, профессионализм, отсутствие коррупционных связей, желательно - чтобы у таких людей уже были идеи относительно их местной команды", - отметила Мендель.

Напомним, ранее сообщалось, у Зеленского нашли повод уволить генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Также ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя председателя СБУ Виктора Кононенко.