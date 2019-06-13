Экс-радикал Злата Огневич рассказала о планах на выборы в Раду

Злата Огневич больше не хочет связывать свою деятельность с политикой / https://www.instagram.com/zlata.ognevich/

Украинская певица Злата Огневич, которая ранее была депутатом Верховной Рады от Радикальной партии Олега Ляшко и впоследствии сложила полномочия, заявила, что никогда более не намерена пробовать себя в политике.

"Конечно, не планирую возвращаться в политику. Если бы я хотела – осталась бы в Верховной Раде еще тогда. Я горжусь тем, что сделала. Был большой соблазн остаться, зная, что меня потом ждет, какие передо мной открываются двери и люди. Но я очень ценю свою внутреннюю свободу, иду по зову сердца", - сказала знаменитость в комментарии 24 каналу.

Огневич подчеркнула, что депутатство ограничивало свободу и обладало ценностями, которые для нее оказались неприемлемыми.

Читайте также"Неожиданно!": Злата Огневич удивила фанатов сменой имиджа"Мне там не понравилось, не устроили ценности, которыми руководствуются люди на тех должностях. Поэтому я решила сложить полномочия. Я хочу быть свободным человеком и менять страну к лучшему своим творчеством!" – заявила исполнительница.

Певица добавила, что для принципиальной была и остается позиция относительно аннексии Крыма Россией.

"Если я поеду в Крым, то уже не вернусь. Я – не въездная на полуостров",

– пояснила она.

Напомним, Огневич, на которую напали прямо возле ее дома, рассказала о своем преследователе.