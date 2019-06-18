"С такими изменяют": СМИ выяснили, какой скандальный совет дал принцу Гарри его дед на счет Меган Маркл

СМИ выяснили, какой скандальный совет дал принцу Гарри его дед на счет Меган Маркл / Reuters

Принц Филипп якобы был против свадьбы принца Гарри на американке Меган Маркл. Он советовал внуку был осторожнее с этой актрисой.

"С актрисами изменяют, но на них не женятся", – цитирует мужа королевы газета The Sun.

Еще до свадьбы он пытался вразумить младшего принца – но у него ничего не получилось. Несмотря на предостережения деда, собственного брата принца Уильяма и другой родни принц Гарри все-таки женился на Меган Маркл.

Напомним, церемония бракосочетания прошла в Винздоре 19 мая 2018 года. Гости, среди которых Дэвид и Виктория Бекхемы, актер Джордж Клуни и его супруга Амаль Клуни, Серена Уильямс, Опра Уинфри, первыми прибыли на торжество.

Читайте такжеСвадьба принца Гарри и Меган Маркл: все скандалы – от голых сосков до семейных "скелетов"При этом Виктория Бэкхем нарушила приличия на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Для таких событий женщины, согласно нормам, должны выбрать шляпу и платье.

В свою первую годовщину свадьбы Меган Маркл и принц Гарри выложили видеоролик, который презентует 14 свадебных снимков. Это раритетные фото, которые никогда еще ранее не видела широкая публика.