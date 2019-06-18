"С такими изменяют": СМИ выяснили, какой скандальный совет дал принцу Гарри его дед на счет Меган Маркл

18 июня 2019, 01:15

Муж Елизаветы II был против свадьбы внука на актрисе.

СМИ выяснили, какой скандальный совет дал принцу Гарри его дед на счет Меган Маркл
СМИ выяснили, какой скандальный совет дал принцу Гарри его дед на счет Меган Маркл / Reuters

Принц Филипп якобы был против свадьбы принца Гарри на американке Меган Маркл. Он советовал внуку был осторожнее с этой актрисой.

"С актрисами изменяют, но на них не женятся", – цитирует мужа королевы газета The Sun.

Еще до свадьбы он пытался вразумить младшего принца – но у него ничего не получилось. Несмотря на предостережения деда, собственного брата принца Уильяма и другой родни принц Гарри все-таки женился на Меган Маркл.

Напомним, церемония бракосочетания прошла в Винздоре 19 мая 2018 года. Гости, среди которых Дэвид и Виктория Бекхемы, актер Джордж Клуни и его супруга Амаль Клуни, Серена Уильямс, Опра Уинфри, первыми прибыли на торжество.

Читайте такжеСвадьба принца Гарри и Меган Маркл: все скандалы – от голых сосков до семейных "скелетов"При этом Виктория Бэкхем нарушила приличия на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Для таких событий женщины, согласно нормам, должны выбрать шляпу и платье.

В свою первую годовщину свадьбы Меган Маркл и принц Гарри выложили видеоролик, который презентует 14 свадебных снимков. Это раритетные фото, которые никогда еще ранее не видела широкая публика.

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принц Уильям принц Гарри Филипп Меган Маркл
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