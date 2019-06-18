Супермодель-палестинку мусульмане обвинили в расизме

Белла Хадид / instagram.com/bellahadid/

Супермодель Белла Хадид, у которой Палестинские корни, вызвала ярость у мусульман после того, как опубликовала фото своих ног в аэропорту.

На фото она сняла свои ноги на окне аэропорта. Но на заднем плане были самолеты - как оказалось, ОАЭ и Саудовской Аравии. Мусульманам показалось, что Хадид наступает на флаги их стран сапогом.

Белле Хадид пришлось удалить фото и написать пространное извинение на английском и арабском. В особенности она подчеркнула, что против того, чтобы кто-то использовал ее для разжигания расистской ненависти, и втягивал в неподобающие скандалы. Своих родственников из Палестины она любит и уважает, как и религию мусульманство.

"Я публикую это, чтобы прояснить некоторые вещи, которые тяготят мое сердце. Начнем с того, что я не хотела бы, чтобы мои посты использовались для пробуждения ненависти к кому-либо. Я очень люблю мусульманскую и арабскую части моей семьи и переживаю за моих братьев и сестер по всему миру", — написала Хадид в сообщении.

Белла Хадид / instagram.com/bellahadid/

Она подчеркнула, что никогда не собиралась встревать или обострять политические распри, как-то обижать или унижать чьи-то политические, религиозные взгляды или позиции. Она не заметила самолеты, и в каком ракурсе они попали в кадр и приносит глубокие извинения жителям стран, и их руководителям.

Белла Хадид / instagram.com/bellahadid/

Отметим, что несмотря на родственников, сестры Хадид регулярно становятся жертвами нападок со стороны радикальных мусульман, которые против модельной деятельности сестер.