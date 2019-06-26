Джеймс Бонд 25: первый тизер и подробности сюжета фильма

Джеймс Бонд 25: тизер смотреть онлайн / соцсети

Вышел первый официальный тизер фильма Джеймс Бонд 25 с Дэниелом Крейгом в ролях.

В тизере показали, где будут проходить события фильма, и засветили всех главных героев и злодеев.

По сюжету Джеймс Бонд решил жениться и отойти от дел, но когда убивают его любимую, он возвращается к мести.

События фильма будут проходить на Ямайке - карту острова показали в начале ролика.

Также засветили Джеффри Райта (Мир Дикого Запада), который играет Феликса Лейтера, Рейфа Файнса в роли М (Список Шиндлера), Рами Малека в роли Доктора Ноу (Богемная Рапсодия).

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Съемки особо затянулись из-за того, что с Дэниелом Крейгом отказывались работать режиссеры и сценаристы. Дэнни Бойд оставил режиссерское кресло и недописанный сценарий, потому что Дэниел Крейг был не согласен с ним относительно концепции российского супергероя.

Джеймс Бонд 25 смотреть онлайн тизер:

Кстати, девушку Бонда в этом фильме сыграет Леа Сейду, которая уже снималась с Крейгом ранее.

Дата выхода фильма назначена на апрель 2020 года.