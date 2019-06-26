Кортни Кардашьян без трусов развеселила Викторию Бекхэм

Скандальная семейка Кардашьян добралась до до Бекхэмов, при этом одна из сестер в непристойном виде стала причиной веселья жены футболиста.
Владеющая своим брендом одежды Виктория Бекхэм засветила фото Кортни Кардашьян без трусов.
Кортни Кардашьян решила приобрести фубтолку из коллекции Виктории Бэкхем, только добавила при этом перчинку.
Виктория Бекхэм в Stories своего Instagram написала ответ на пост Кортни. К сожалению, пост Кардашьян уже не сохранился в соцсети, но на фото видно, что она надела белую футблку с принтом, и больше ничего, засветив соблазнительные ножки и не только. При этом интимные места закрыла эмоджи в виде звездочки.
Поскольку это из коллекции Виктории, Кортни тэгнула ее на снимке. В ответ Виктория перепостила себе этот снимок и добавила смайлики смеющиеся до слез - прикол с футболкой был оценен.
До этого Виктория Бекхэм знатно постебала своего мужа Дэвида - подарив эму футболку клуба-противника.
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