Кортни Кардашьян без трусов развеселила Викторию Бекхэм

Кортни Кардашьян без трусов стала звездой/ instagram.com/kourtneykardash

Владеющая своим брендом одежды Виктория Бекхэм засветила фото Кортни Кардашьян без трусов.

Кортни Кардашьян решила приобрести фубтолку из коллекции Виктории Бэкхем, только добавила при этом перчинку.

Виктория Бекхэм в Stories своего Instagram написала ответ на пост Кортни. К сожалению, пост Кардашьян уже не сохранился в соцсети, но на фото видно, что она надела белую футблку с принтом, и больше ничего, засветив соблазнительные ножки и не только. При этом интимные места закрыла эмоджи в виде звездочки.

Кортни Кардашьян без трусов/ скриншот

Поскольку это из коллекции Виктории, Кортни тэгнула ее на снимке. В ответ Виктория перепостила себе этот снимок и добавила смайлики смеющиеся до слез - прикол с футболкой был оценен.

До этого Виктория Бекхэм знатно постебала своего мужа Дэвида - подарив эму футболку клуба-противника.

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