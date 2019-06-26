Внучка Ротару в бикини засветила соблазнительную фигурку на пляже

26 июня 2019, 08:42

Внучка Ротару София Ева, которая отдыхает в Каннах, добралась до моря, и поспешила похвастаться снимком в купальнике.

Соня Ева
Соня Ева в бикини произвела фурор/ instagram.com/iamsofiaeve/

Соня Евдокименко, которой недавно исполнилось 18 лет, похвасталась стройной фигурой в бикини на пляже во Франции.

Снимок в купальнике украинского бренда она выложила в своем Instagram.

"Счастливый малыш! Плавание под дождем заставило меня чувствовать себя эмоционально и духовно перезаряженной", - подписала она фото.

Девушка отдыхала на пляже в Теуль-сюр-Мер.

На снимке девушка примерила белый купальник без бретелек, и позировала полулежа в воде. Ей почти получилось поймать момент с волной, который так любят все отдыхающие. Девушка к тому же успела хвастнуть тоненькой талией и длинными стройными ножками.

Соня Ева
Соня Ева в бикини/ instagram.com/iamsofiaeve/

Фанаты тут же поспешили лайкнуть и прокомментировать ее фото.

Кстати, за чередой фото с ландшафтами только недавно девушка поделилась снимком в бассейне - на ней был купальник с открытым животом, и судя по лайкам и комментариям, тело певицы свело фанатов с ума.

Соня Ева
Соня Ева в бассейне/ instagram.com/iamsofiaeve/

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София Евдокименко Соия Ротару новости шоу бизнеса
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