Отравление Алибасова: Сын сделал официальное признание

Бари Алибасов младший заработал на отцу 26 миллионов/ скриншот

Бари Алибасов не страдал от страшной болезни, и вовсе - цирк с отравлением был частью пиар-компании для группы На-На.

Об этом сообщил сын Бари Алибасова, который в интервью изданию Ридус признался, сколько на этом заработал.

"Безусловно, мы с Вадимом каждое утро садились и придумывали, каким образом мы будем подавать новости сегодня. Мы профессионалы в создании драматургии. Однако мы драматургию создаем из того, что на самом деле было. И наша задача — преподнести истории вокруг отца таким образом, чтобы об этом писали все СМИ и при этом нигде не наврать, чтобы потом не было стыдно", - признался он после того, как пиарщик Алибасова Вадим Горожанкин признал, что отравление - спектакль.

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Он также напомнил, что папенька никогда не скрывал, что появляется на ТВ ради "бабла", и что сыну было трудно ломать комедию. Однако ситуацию спас кот.

"Папа никогда не скрывал, что на телевизоре он появляется только ради "бабла", это его интересует в первую очередь. Но деньги все-таки пахнут для нас. Особенно нас всех спас кот — он прекрасно отработал. Теперь рекламных предложений у меня и у Вадима накопилось на 26 миллионов рублей. На кота сейчас выстроилась очередь от рекламных компаний", - сказал Алибасов.

Кроме того, Бари Алибасов признался, что история с лишением наследства - также пиар только со стороны подруги папеньки - Марият Мухиной, которая также захотела хайпонуть.

Напомним, ночью 4 июня в Москве Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии научно-исследовательского института скорой помощи им. Николая Склифасовского, у него диагностировали ожог желудка 4 степени.

Доктор медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев сказал, что при таком диагнозе человек вряд ли выживает, а если и остается жив, что приходится удалять пищевод, поскольку его ткани полностью разрушаются.

Алибасов угрожал показать справки из Склифосовского, которые подтвердят его диагноз, но они так и не были показаны нигде в сети.