"Живое стало неживым": Бари Алибасов раскрыл, что почувствовал после выпитого Крота

Бари Алибасов сказал, что после выпитого Крота у него в организме все живое стало неживым / instagram.com/alibasov_nana

Российский продюсер — 72-летний Бари Алибасов — сообщил, что сразу после того, как выпил Крот (жидкость для очистки труб) в организме все живое стало неживым, все шипело внутри.

Из-за Крота "взорвалась грудь и голова", рассказал Алибасов в комментарии Daily Storm, видео которого опубликовано в YouTube.

По словам продюсера, после этого он потерял сознание, а позже рассказал об отравлении певцу Владимиру Политову.

"Я вышел сюда на кухню (в офисе — Ред.), оглянулся, чтобы что-то попить. Было довольно жарко… стоит такой яркий цветистый… флакон… ну, что-то искусственное, магазинное. Я, естественно, пошел на кухню попить, он стоит на окне", — заявил Алибасов.

Продюсер добавил, что выпил жидкость и практически мгновенно потерял сознание, поскольку "взорвалась голова, грудь, взорвалось все, ну все, что живое, вдруг стало неживым".

"Все шипит внутри, эээ. Каким образом я умудрился успеть… хорошо — телефон у меня в руке был. Я набрал Вову Политова, говорю: "Вова, я отравился. Все, больше, наверное, ты меня не увидишь", — поделился он.

Напомним, ночью 4 июня в Москве Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии научно-исследовательского института скорой помощи им. Николая Склифасовского, у него диагностировали ожог желудка 4 степени.

Доктор медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев сказал, что при таком диагнозе человек вряд ли выживает, а если и остается жив, что приходится удалять пищевод, поскольку его ткани полностью разрушаются.