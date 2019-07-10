Брэд Питт вновь женится на Дженнифер Энистон – астролог

Астролог прогнозирует, что вскоре Брэд Питт позовет под венец свою бывшую жену / Instagram

Голливудскому актеру Брэду Питту суждено вновь воссоединиться со своей бывшей любовью. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Средняя карта актеров Брэда Питта и Дженнифер Энистон выпадает на 16-17 июля 1966 года, 21:26. Это говорит о том, что эта пара, несмотря на старые разногласия, которые заставили ее развестись, вновь сойдется и будет вместе. Уже совсем скоро мы будем лицезреть воссоединение этой голливудской пары – Питта и Энистон. Лунное затмение, которое произойдет в ночь с 16 на 17 июля, должно восстановить их отношения", - отметил Росс.

Читайте такжеУжасная неделя: астролог предупредил, что нельзя делать 8-14 июляПо его словам, расположение всех звезд указывает на то, что кармические лучи и божественное провидение скрепляет их союз на небе.

"В средней карте актеров Венера (планета любви и счастья) находится в соединении с Марсом и "семейной" Луной, также присутствует Солнце. Так что Брэд Питт вскоре воссоединится со своей бывшей возлюбленной, но не Анжелиной Джоли, как многие ожидали – их звезды неблагоприятные. А с Дженнифер Энистон", - объяснил астролог.

Он отметил, что у Питта и Энистон прекрасные звезды для совместного счастья, поэтому можно с уверенность говорить о том, что они поженятся во второй раз.

Напомним, ранее Влад Росс составил гороскоп на июль и рассказал, каким знакам повезет, а какие наоборот попадут в немилость к звездам.

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