Зажигательный танец Тодоренко и Топалова со свадьбы попал в сеть

Регина Тодоренко станцевала тверк на свадьбе / Instagram

Торжественная часть свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова в Италии прошла весело и понравилась всем. Первые видео с мероприятия уже стали появляться в сети.

Оказывается, к алтарю Регину повел ее отец, а в своей торжественной клятве она не стала скрывать, что друзья называли Топалова ужасным человеком.

Однако, вся эта церемония вышла очень трогательной и романтической.

На кадрах видно, как отец ведет Регину Тодоренко к алтарю под музыкальное сопровождение марша Мендельсона. Дорогу лепестками роз им посыпали самые маленькие гости.

Отец ведет Регину Тодоренко к алтарю смотреть онлайн видео:

А Регина Тодоренко во время принесения клятв призналась, что друзья не особо любили ее мужа Влада Топалова и всячески отговаривали ее от свадьбы.

Свадебная клятва Регины Тодоренко смотреть онлайн:

"Я осваивала тебя, как человек, который осваивает космос. Я присматривалась, пристраивалась к тебе. Ведь космос порой опасный, прекрасный, иногда пугающий, и одновременно привлекательный, неизведанный и необъятный, и такой манящий, как ты. Разве он может быть несовершенным? Я облетела весь земной шар несколько раз в поисках свой любви. И поняла, что координаты моей любви находятся вот здесь, в тебе. Я поняла, что нигде на планете нет такого прекрасного мужчины, как ты. Хотя, один все-таки есть, но он, как раз таки, у тебя (сын Михаил, – ред.). Я благодарна тебе за то, что ты всегда поддерживаешь все мои авантюры... Я обещаю тебе превратить всю твою жизнь в праздник!" — произнесла счастливая невеста.

А вот у Топалова клятва была совсем мимимишная.

Свадебная клятва Влада Топалова смотреть онлайн:

Но, гвоздем вечера стал свадебный танец Тдоренко и Топалова. Кто-то поставил песню Эда Ширана Shape of You, под которую Регина станцевала тверк.

Регина Тодоренко показала тверк на свадьбе смотреть онлайн видео:

А в конце танцев Тодоренко обнялись и нежно поцеловались.

Свадебный танец Тодоренко и Топалова смотреть онлайн:

Кстати, внимание также привлекла и церемония бросания букета невесты. Его внезапно поймала Леся Никитюк, которая уже успела об этом похвастаться в соцсети.

Леся Никитюк поймала букет невесты смотреть онлайн:

Ранее появились фото со свадьбы Тодоренко и Топалова.