Но отверстие только одно: Панин использовал две ноги на фото

Алексей Панин / instagram.com/panin.aleksey

Скандальный актер Алексей Панин, после того, как показал в сети, что сделал себе пирсинг в простате, перешел на новый уровень хайпа.

россиянин Алексей Панин в ответ на слитые материалы, в которых он принимает в себя ногу, опубликовал фото с двумя ногами женщин.

"Теперь у меня две ноги! Др*чите !", - написал он под фото.

На снимке он сидит перед лавочкой, на которой две девушки закинув ногу за ногу - а сам Панин с улыбкой схватил у каждой по ноге.

Актер озаботился, чтобы на фото не было видно лиц девушек, но пресловутое тату на одной из ног таки присутствует.

Алексей Панин и две ноги / скриншот

Причем актер записал сторис, в котором заявил, что они теперь читают комментарии под фото и смеются во всю. В конце он мельком показал кухню, где с ним сидели подруги.

Тем временем подписчики угорают в комментариях к фото, и во всю прикалываются над ситуацией.

Панин и нога / скриншот

Панин и нога / скриншот

Панин и нога / скриншот

"Алексей,но отверстие у вас только одно", "Я уверен, что не важно сколько ног и куда... Главное, что человек хороший и свободный от моральных оков", "Едь ко мне,у меня нога 46-го размера", "Одна нога хорошо а две лучше", "На тебя дети смотрят бля ! Какой ты пример показываешь ?!", "Люди не стебите его! Он эту болезнь по ходу на заправке через стульчак подхватил", "А почему она не в жопе?", "Ты знаешь чем твоя дочь занимается?", "Алексей Вы грязь общества", - пишут под фото.

Панин и нога / скриншот

Панин и нога / скриншот

Пока что Панин не стал удалять новое фото с ногами, но это может не продлиться вечно.

Ранее сеть разорвали слитые фото и видео Панина, который делал пирсинг простаты.