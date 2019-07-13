Тайный заработок: Кикабидзе ответил на обвинения о выступлениях в России

Кикабидзе утверждает, что слухи о его выступлениях в России - ложь / УНИАН

Известный грузинский певец Вахтанг Кикабизде опроверг слова актера Бориса Клюева о том, что он регулярно выступает в России и эта концертная деятельность является его тайным заработком.

Как сообщает Комсомольская правда, Кикабидзе настаивает, что не посещает Россию с 2008 года после оккупации Южной Осетии и Абхазии.

"Я всегда готов петь для русских, но не в России", — добавил он

Кикабидзе подчеркнул, что российского коллегу Клюева обвинять не намерен и передал ему "большой привет".

Как известно, российский актер Борис Клюев рассказал о том, что Вахтанг Кикабидзе, не выступающий в России после конфликта с Грузией в 2008 году, на самом деле тайно дает концерты на территории страны и хорошо на них, однако берет подписку о неразглашении со своих заказчиков. Говоря об источниках своей информации, он подчеркнул, что опирается не на слухи и "слишком хорошо знает всю эту публику".

Напомним, Кикабидзе считает, что у Кремля есть план по Грузии — раздробить страну, ухудшить ее жизнь, а потом "прийти на помощь".