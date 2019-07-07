Вайкуле проведет свой фестиваль в Украине с Кикабидзе и Брегвадзе

Лайма Вайкуле решила провести свой фестиваль в Одессе / showbiz.delfi.ua

Легенда советской эстрады, популярная латвийская певица Лайма Вайкуле с 8 по 10 августа 2019 года проведет свой фестиваль Лайма Рандеву в Одессе.

Как сообщает Думская, мероприятие состоится на сцене Летнего театра на Морском вокзале.

По приглашению Вайкуле в фестивале примут участие друзья и коллеги певицы. Среди приглашенных артистов — Вахатанг Кикабидзе, Нани Брегвадзе, группы Леприконсы, Вопли Видоплясова, Тина Кароль, Ирина Билык, Kazka, Tomas N'evergreen, Арсен Мирзоян.

Вайкуле признается, что идея провести свой фестиваль в Украине возникла у нее в 2018 году.

"Я обожаю Одессу, воздух, людей, море… Много лет я мечтала сделать тут свой фестиваль, но и подумать не могла, что моя идея реализуется", - рассказала исполнительница.

Певица планирует выступить с сольной программой, включающей в себя такие суперхиты как Вернисаж и Еще не вечер, а также новые песни. Появилась информация, что в Одессу на мероприятие приедет подруга Вайкуле, Алла Пугачева, однако представитель Примадонны эти слухи опровергла.

Напомним, Вайкуле не появилась ни на одном "голубом огоньке" на российском телевидении после своего заявления о Крыме.