Лайму Вайкуле "убрали" с российских "голубых огоньков" из-за слов о Крыме

Видимо, Лайме Вайкуле припомнили слова о Крыме / showbiz.delfi.ua

Легендарная латвийская певица Лайма Вайкуле не появилась ни на одном "голубом огоньке" на российском телевидении после своего заявления о Крыме.

Артистка еще в августе 2018 года сказала, что не поедет с концертами в аннексированный Россией Крым, несмотря на щедрые финансовые предложения, и ее слова вызвали большой резонанс. Видимо, российские каналы решили устроить ее творчеству бойкот.

К слову, в 2017 году артистку позвали на новогодний огонек, где она исполнила песню "Мой муз" с Интарсом Бусулисом.

Ранее Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили внешним видом на пляжной вечеринке.