"Жертвы косметолога": Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили внешним видом на пляжной вечеринке

Алла Пугачева в компании друзей провела лето / instagram.com/alla_orfey

Легендарная российская певица Алла Пугачева и латвийская исполнительница Лайма Вайкуле в компании Игоря Николаева провели вечер на пляжной вечеринке.

На своей странице в Instagram российский композитор Игорь Николаев показал фото, на котором знаменитости проводят время вместе, ичто-то активно обсуждают.

"Сочинение на тему "Как мы прощались с летом". Прощались легко и надолго, до следующего яркого, жаркого и волшебного лета!", - подписал фото Николаев.

Мнение подписчиков по поводу внешности знаменитостей разделились: одни считают, что Примадонна и Вайкуле выглядят прекрасно, другие же отметили. Что едва узнали своих любимых артисток.

"Все трое замечательно выглядите. Годы над Вами не властны", "Алла хороша!", "Лайма - красотка", "Офигеть! Не узнать ни одну ни другую!", "Игорь Николаев и жертвы косметолога", - писали юзеры.

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