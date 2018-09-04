"Жертвы косметолога": Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили внешним видом на пляжной вечеринке

Артистки провели лето в компании друг друга.
Легендарная российская певица Алла Пугачева и латвийская исполнительница Лайма Вайкуле в компании Игоря Николаева провели вечер на пляжной вечеринке.
На своей странице в Instagram российский композитор Игорь Николаев показал фото, на котором знаменитости проводят время вместе, ичто-то активно обсуждают.
"Сочинение на тему "Как мы прощались с летом". Прощались легко и надолго, до следующего яркого, жаркого и волшебного лета!", - подписал фото Николаев.
Мнение подписчиков по поводу внешности знаменитостей разделились: одни считают, что Примадонна и Вайкуле выглядят прекрасно, другие же отметили. Что едва узнали своих любимых артисток.
"Все трое замечательно выглядите. Годы над Вами не властны", "Алла хороша!", "Лайма - красотка", "Офигеть! Не узнать ни одну ни другую!", "Игорь Николаев и жертвы косметолога", - писали юзеры.
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