Кикабидзе рассказал о плане Кремля по Грузии

У Кремля есть план по Грузии, считает Вахтанг Кикабидзе / Скриншот видео с youtube.com

Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе считает, что у Кремля есть план по Грузии — раздробить страну, ухудшить ее жизнь, а потом "прийти на помощь".

Президент России Владимир Путин спит и видит, чтобы воссоздать Грузинскую советскую социалистическую республику, рассказал артист в интервью Deutsche Welle.

По его словам, РФ очень раздражает, что Грузия хочет в НАТО, хочет быть демократическим государством и стремится к Западу.

"…План в том, чтобы раздробить Грузию, сделать так, чтобы здесь плохо жилось, и чтобы потом Кремль сказал: мы вам поможем. И войдут сюда, вот это и есть план…", — сказал собеседник.

Ранее в Грузии были антироссийские акции протеста — грузинский "Майдан". Из-за протестов грузинская джазовая певица Нино Катамадзе решила прекратить свои выступления в РФ.