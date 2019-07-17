Даша Астафьева впервые за десятилетие ступила в метро

Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva/

Даша Астафьева продолжая тему концептуальных короткометражек снялась в киевском метрополитене, и снова рядом с типичными киевлянами.

Астафьева очень чувственно продекларировала текст песни Алены Свиридовой Розовый фламинго сидя в платьечке в горошок.

"Метро, для меня, девочки из маленького провинциального городка, было первым местом, которое поразило и в то же время напугало. Все истории о призраках, духах и потустороннем мире в один миг стали реальностью, когда я впервые спустилась туда", - призналась Даша.

В устах певицы стих Розовый фламинго прозвучал очень чувственным и нежным.

Это вторая короткометражка из серии Киевские истории посвящена значимому для большинства украинцев месту: киевскому метрополитену.

Во время съемок заинтригованные киевляне и гости столицы с интересом поглядывали на Астафьеву.

Как призналась артистка, это был первый ее визит в подземку за последние десять лет.

ти видео совмещают личные переживания артистки с эстетикой культовых мест Киева, отдают дань поп-культуре 2000-х и просто позволяют нам красиво ностальгировать.

Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva/

"Огромные толпы спешащих и не видящих друг друга людей. Грустные, веселые, маленькие, большие, такие разные, интересные и все как один — полупрозрачные. Ощущение, что, спускаясь под землю, каждый из нас попадает в царство привидений, осталось до сих пор. Именно потому эта локация и песня "Розовый фламинго" так красиво сложились в моей голове в одну картинку", - объяснила она.

Даша Астафьева Київські історії - Розовый фламинго в метро:

Напомним, Даша уже сняла видео с киевской перепичкой - легендарным фаст-фудом, который готовят уже десятки лет недалеко от метро Крещатик. Она вызвала настоящий фурор тем, как ее ела, и не осталась без восторженных комментариев и комплиментов от поклонников и друзей.

Ранее Свитолина со своим парнем-теннисистом прогулялась по Киеву.