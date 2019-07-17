Свитолина со своим французским бойфрендом погуляла по Киеву

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / slavishow.com

Украинская теннисистка Элина Свитолина приехала в Украину со своим парнем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Влюбленные посетили Киев, о чем они сообщили в общем Инстаграме.

Теннисисты побывали в центре столицы и сделали памятное фото на фоне Майдана Независимости.

"Привет из Киева", - подписали совместный снимок влюбленные.

Напомним, Элина Свитолина на Уимблдоне переписала национальный рекорд, став первой украинской теннисисткой в полуфинале турнира Большого шлема. Остановить украинку на Уимблдоне смогла только будущая чемпионка турнира Симона Халеп.