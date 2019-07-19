Это не нога: Панин снял 11-летнюю дочь за взрослым занятием

Алексей Панин научил дочку курить / Фото: ivona.bigmir.net

Скандальный бисексуальный актер Алексей Панин, который выиграл у своей жены Евгении Юденцовой опеку над дочкой Аней имеет странные понятия о воспитании детей.

Панин опубликовал в сети фото своей 11-летней дочки Ани, курящей сигареты.

Панин решил устроить фотосессию со своей 11-летней дочкой Аней, которую он отбил у Евгении. Однако Панин успел стать отцом года, когда снял свою дочку с сигаретой. Он опубликовал в сторис фото Ани с мигаретой, чем привел в шок и ярость подписчиков, которые накинулись на него.

Панин не особо распереживался по этому поводу, и хотя удалил фото с Аней в сторис, вскоре опубликовал на своей странице в Instagram видео с ней и сигаретой.

Дочка Панина Анна / Телеграм Светские хроники

А якобы в свою защиту, Панин показал фото Николая Второго, который дает дочке затянуться сигаретой.

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"Царствуй на страх врагам! Курение в семье Николая IIНиколай II с дочерью курят сигарету в длинном мундштуке.Всем Добра!", - подписал он это фото.

Это добило пользователе соцсетей.

"Еще есть царь Петр судит сына", "Но он в попу не *бался и ниги не засовывал!", "Ну он в рот сигу только брал, а ты ногу в жопу берешь опущенец", "поверь, это не нога", "Алексей это не повод курить с доченькой. Не приучай ее пожалуйста", - пишут в комментариях

Алексей Панин / скриншот

Алексей Панин / скриншот

Алексей Панин / скриншот

"Комментарии по поводу сигареты оставляйте под предыдущем постом", - написал Панин под видео со своей дочкой.

Панин снял дочку Аню с сигаретой смотреть видео онлайн:

Ранее Панин пробил себе простату и слил в сеть видео.