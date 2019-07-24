Супермен-коммунист: готовится экранизация еще одного комикса DC

Супермен Красный сын: дата выхода и сюжет / скриншот

Готовится экранизация комикса про Супермена, который по неоднозначности может сравниться разве что с Капитаном Америкой-нацистом у Marvel.

Об этом официальный представитель компании объявил на международном фестивале комиксов, видеоигр и сериалов Comic-Con в Сан-Диего.

Warner Bros. экранизируют историю серии комиксов Марка Миллара, Дейва Джонсона и Килиана Планкетта, которые создали альтернативную вселенную, где сын Зор Эла приземлился не в США, а в СССР в 1953 году. В этом мире его выращивают настоящим коммунистом. По сюжету Супермена усыновляет советский вождь Иосиф Сталин, а после его смерти Супермен становится Генсеком партии, разрываясь между долгом перед страной и долгом перед человечеством.

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" Поскольку я был ребенком, росшим в тени Холодной войны, мысль о том, что бы произошло, если Советы добрались бы до него раньше, буквально захватила мой разум", - признался Марк Миллар.

В этой версии реальности СССР переводит гонку вооружений на новый уровень, представив миру своего нового защитника. После паники, которую вызывает появление новоявленного защитника трудового народа в США, государства переходят к гонке суперспособностей, для чего агент ЦРУ Джим Ольсен нанимает Лекса Лютора. В различных сюжетных арках комикса появляются молодой Бэтмен (завербованный КГБ), Бизарро, Чудо-женщина и многие другие.

Миллар уточнил, что при таком раскладе, в 90-х разваливается не СССР, а США - не без помощи Супермена.

Супермен в альтернативной версии сменил свой символ / Twitter

Выход ленты запланирован до конца 2020 года. Пока не уточняется, кто именно будет работать над анимационным фильмом.

Супермен. Красный сын будет выходить в год вместе с Темная Вселенная: Война Апоколипса. Предполагается, что все экранизации будут связаны с Темной Лигой Справедливости.

Трехсерийный комикс DC Супермен. Красный сын вышел весной в 2003 году. В нем описываются события с 1953 по 2001 гг и небольшой эпизод в будущем. В нем Кларк Кент, выросший в колхозе, описывается как "борец за Сталина, социализм и интернациональную экспансию, выходец из рабочего класса". В комиксе также появляются Бэтмен, Чудо-женщина, Лекс Лютор и Зеленый Фонарь.