Ани Лорак беременна: в сети нашли фотодоказательства "интересного" положения певицы

Фанаты считают, что Ани Лорак беременна от Егора Глеба / instagram/anilorak

Украинская певица Ани Лорак после развода с Муратом Налчаджиоглу приковала к себе внимание фанатов и журналистов – они стали следить за каждым ее шагом.

И после новости о том, что у певицы появился бойфренд младше на 14 лет, в сети стали пристально присматриваться к ее животу. Наибольший ажиотаж вызвало фото, которым певица недавно поделилась на своей странице в Instagram в Insta Stories.

Фанаты уверены: Лорак под широкой рубахой скрывает свое "интересное положение". Также певица на последних снимках часто прикрывает рукой живот, словно пытаясь что-то скрыть.

"Может ты беременна?", "Беременна?", "Интересно, братик или сестра будет у Сони?", "Так беременна же!", - заподозрили фанаты.

Это фото фанаты считают доказательством того, что Ани Лорак беременна / instagram/anilorak

Ани Лорак прикрывает животик на последних фото / instagram/anilorak

Отметим, нового избранника певицы зовут Егор Глеб – он младше артистки на 14 лет. Бывшая жена Егора Татьяна Решетняк, которая выступает под псевдонимом Tayanna, прожила с ним три года, и родила от него сына.

Она рассказала, что Глеб во время брака позволял себе поднимать руку на певицу, часто пропадал неделями "по делам" и в один прекрасный момент стал собирать вещи, чтобы уйти. Сейчас парень работает саунд-продюсером компании Black Star.

Напомним, Ани Лорак развелась с Муратом Налчаджиоглу спустя почти 10 лет брака, 31 января. Причиной расторжения брака стала измена Мурата. В декабре 2018-го певица подала иск о расторжении брака. Позже в разводе Ани Лорак и Мурата всплыли новые подробности.