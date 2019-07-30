Кэти Перри лишилась клипа с 2 млрд просмотров: что случилось

30 июля 2019, 14:43

Певица Кэти Перри в один момент лишилась очень большой сумой денег и большого актива.

Перри
Перри / Фото: Reuters

Кэти Перри пришлось передать авторские права на свой клип Dark Horse, который собрал около 2 млрд просмотров на YouTube чужим людям.

Маркус Грей (Flame) получил авторские права на песню Dark Horse Кэти Перри, так как ему удалось доказать, что она сплагиатила его трек Joyful Noise, пишет The New York Times.

В федеральном суде Лос-Анджелеса было принято решение, что песня Кэти Перри, выпущенная в 2013 году, сплагиачена с трека Joyful Noise 2008 года.  Маркус Грей подал в суд еще в 2014 году, и через 5 лет добился своего.

Он доказал, что певица не только скопировала музыкальную составляющую его христианского трека Joyful Noise, но и то, что она разрушила его репутацию в кругах верующих, поскольку теперь его ассоциируют с колдовством и черной магией.

Примечательно, что если у Кэти Перри видео набрало около 2 млрд просмотров, то у Маркуса только 2 миллиона.

Joyful Noise LYRICS - Flame feat. Lecrae смотреть онлайн:

Главным аргументом того, что команда Перри была знакома с его работой у Маркуса было то, что он номинировался на Грэмми.

Сторона Кети Пэрри доказывает, что единственное, общее между песнями - общеизвестный мотив, который по правилам не подлежит лицензированию под авторские права, но сторона Маркуса никак пока что не реагирует.

Katy Perry - Dark Horse (Official) ft. Juicy J смотреть онлайн клип:

Напомним, совсем недавно в клипе Ленинграда i_$uss также нашли плагиат, только в России на подобную ситуацию вообще никто никак не реагирует.

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