Новинки кино: Паразиты - трагикомедия о богатых и бедных

1 августа 2019, 13:59

До украинских кинотеатров добрался фильм Паразиты - обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского фестифаля-2019.

  • травести-дива Монро "Оскар"
  • продюсер Денис Иванов и глава госкино Филипп Ильенко "Оскар"
  • Гала-премьера фильма Паразиты "Оскар"
  • Антонина Ноябрева "Оскар"
  • Мирослав Кувалдин "Оскар"
  • Римма Дзюбина "Оскар"
  • Анастасия Топольская и Сергей Лещенко "Оскар"
  • Анатолий Анатолич "Оскар"
  • Гала-премьера фильма Паразиты "Оскар"
  • Виктория Батуи "Оскар"

Вчера, 31 июля в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялась гала-премьера южнокорейского триллера "Паразиты" (режиссер - Пон Чжун Хо, 2019) – лауреата "Золотой пальмовой ветви" на Каннском кинофестивале, 2019. 

Первыми ленту увидели: Юрий Бардаш, Сергей Лещенко, Анастасия Топольская, Артем Пивоваров, Денис Глинин (музыкант группы Океан Ельзи), Зоя Литвин, Анатолий Анатолич, Римма Зюбина, Антонина Ноябрева, Виктория Батуи, Олимпия Вайтмусташ, Александр Смирнов, Мирослав Кувалдин, Анастасия Даугуле, Игорь Тарнопольский, Мирослава Ульянина, Монро и многие другие 

У семьи четырех безработных мрачные жизненные перспективы. Ситуация меняется, когда старшему сыну предлагают высокооплачиваемую подработку репетитором. С помощью сестры он делает фальшивые документы об образовании и приходит в роскошный особняк богатого бизнесмена. Произведя хорошее впечатление, старший сын узнаёт о ещё одной открытой вакансии, и у него появляется очень необычный план по трудоустройству сестры.

К слову, непосредственно перед началом сеанса показали специальное обращение режиссера фильма, Пона Чжун Хо, который попросил зрителей держать содержание сюжета в секрете и не спойлерить.

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