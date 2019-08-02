Пугачева и Галкин влипли в скандал с недвижимостью: все подробности

Алла Пугачева и Максим Галкин в центре внимания/ instagram.com/alla_orfey

Максиму Галкину создает неудобства юрист Ярослав Михайлов, который потребовал у госорганов Подмосковья проверить дом Галкина и Пугачевой.

Юрист обнаружил данные, в соответствии с которыми дом Примадонны и Галкина якобы превышает 20-метровую норму высоты, пишут российские СМИ.

"Вопросы имеются не к Галкину, а к должностным лицам, игнорирующим нарушение законности "звездой" нашей эстрады", - заявил он, и обратился в прокуратуру Московской области с требованием проверить на предмет законности строительства особняка известным телеведущим Максимом Галкиным в деревне Грязь.

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Это уже не первая подобная выходка Ярослава Михайлова - в 2015 году он, представляя интересы клиента, который был возмущен концертом Земфиры, добился от певицы выплаты 300 тысяч рублей. Также Михайлов жаловался на журналистку Ксению Собчак, которая выложила фотографию в церковном облачении.

Замок Галкина и Пугачевой в Грязи/ YouTube

Однако вскоре после начала скандала председатель Республиканского юридического общества Александр Хаминский заявил, что требования Михайлова - просто пиар-акция, и юрист вовсе действовал не совсем по закону.

"Даже если дом или иное строение не соответствует требованиям, подать заявление о проверке фактов и привлечении к ответственности могут только соседи, представители органов местного самоуправления или прокурор. Поэтому хитрый юрист и попросил проверить действия органов стройнадзора и регистрации, а не самого Галкина. Это первое. Второе. Никаких нарушений на самом деле нет", - заявил Хаминский.

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Он объяснил, что в 2004 году был принят Градостроительный Кодекс. Согласно ему изданные к тому моменту правовые акты могли применяться в той мере, в которой они не противоречили самому Кодексу. Речь идет о сотнях Сводов правил, СНиП’ов, Республиканских и городских строительных норм. Однако и в Кодексе имели место правовая казуистика, а зачастую и просто "дыры". Так, не было определено, что же такое "жилой дом", "индивидуальный жилой дом", "одноквартирный жилой дом", "объект жилищного строительства". В виду этого многие имевшиеся ограничения и требования прекратили применяться.

Замок Галкина и Пугачевой вид сверху / woman.ru

В августе 2018 года Федеральным законом № 340-ФЗ был введен целый ряд изменений в ГрК РФ. В конкретной ситуации - п. 39 ст. 1 Кодекса.

"Теперь законодатель ввел определения жилого дома и установил ограничения по этажности и высоте. Опытный юрист Михайлов должен был знать, что эти нормы могут быть применимы только к новому строительству", - подчеркнул юрист.

Даже если дело дойдет до суда, хотя в соответствии с законами РФ это нереально, и суд примет решение не в пользу Галкина, то он сможет просто переоформить дом, как нежилой - например, как гостевой. Или половину дома, которая похожа на замок оформить как объект пожарной безопасности. Но в любом случае - дом построенный по нормам, которые действовали на момент его строительства никто не имеет права трогать сейчас.

Совсем недавно Аллу Пугачеву втянули в другой скандал - будто бы родители-наркоманы ее внучатого племянника Жени не давали своего согласия на усыновление мальчика.