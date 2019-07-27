"Не давала согласие": Пугачева незаконно усыновила внука

27 июля 2019, 08:05

Объявились родные Жени Пугачева, которого несколько лет назад взяла под свою опеку Алла Пугачева, и начали предъявлять претензии на ребенка.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / today.ua

Алла Пугачева получала разрешение на усыновление Жени Пугачева у своего племянника и его жены Виктории, пока они были в больнице.

Когда пошли слухи о том, что Женю Пугачева собираются усыновлять его няня с мужем, биологические родители мальчика внезапно засуетились, пишут российские СМИ.

"Думаю, это очередная выдумка журналистов. Неправда все это", - заявила на слухи Елена Александровна Фадеева, которая приходится ему бабашкой.

А вот биологическая мать, которая лечилась от зависимости, заявила, что не давала разрешения на усыновление.

"Я не давала согласие на усыновление. Это бред", - говорит Виктория Фадеева.

И только Влад Пугачев более-менее откровенно прокомментировал ситуацию.

"Не надо нам названивать с глупыми вопросами. Это наши семейные дела. Конечно, хотелось бы увидеть сына. Но самое главное для меня, что ему хорошо в новой семье, он ни в чем не нуждается. Я хочу, чтобы мой ребёнок был счастлив", - сказал он.

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А до этого он заявил, что не писал отказное заявление на сына, а только на пару месяцев давал разрежение Пугачевой на опеку.

"Таких бумаг я не подписывал. И Виктория тоже. Я подписывал, что не возражаю против того, что Алла станет официальным опекуном Жени. Сначала на 6 месяцев подписал, потом бумагу эту продлили до 8 месяцев, поскольку на тот момент я только-только встал с коляски, надо было заново учиться ходить. Я понимаю, что на мне уже клеймо. Но зачем пресса выдумывает про меня небылицы? Если говорите, что я подписал отказную на сына, покажите этот документ! Более того, мое согласие на опеку уже давно не имеет законной силы. Просто я не хотел и не хочу трогать Женю, потому что сыну комфортно в новой семье", - говорил он.

В начале июля появилась информация о том, что Пугачева разрешила няне Жени Пугачева его усыновить. 

Пугачева надеется, что после смены фамилии, за Женей не потянется шлейф из прошлого. Она уже оформила на него квартиру, которой он сможет распоряжаться после наступления 18-летия.

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