Пугачева сплавила своего внука на усыновление

Российская певица Алла Пугачева, которая сама не так давно повторно стала мамой, отдала на усыновление своего внука.
Алла Пугачева отдала друзьям на усыновление внучатого племянника Женю, чьим отцом был сын брата Пугачевой Влад.
Ранее зависимый Влад утратил права отцовства на Женю, и его опекуном была Пугачева, которая теперь решила отдать его "в добрые руки", пишет Стархит.
Пугачева оформила опекунство над мальчиком четыре года назад. Ее племянник последнее время нашел новую любовь и готовится к переходу на новый уровень отношений.
Адвокат Пугачевой Марина Мурашова уверяет, что Женю усыновили люди из окружения артистки. Напомним, ребенок фактически жил в семье помощника Примадонны Игоря Польшикова, которые и претендовали на роль его родителей. Все потому, что Пугачева и Галкин, у которых и так 2 детей, не успевали предоставлять достаточно внимания Жене.
"Малыш привязался к этим людям, они вложили много сил в его реабилитацию: здоровье, социализацию, развитие. Алла Борисовна — человек занятой, Максим Галкин много гастролирует, у них двое маленьких детей. Супруги просто не успевали в полной мере заниматься еще и третьим ребенком, не хватало сил. Так вышло, что эти очень близкие Пугачевой люди стали активно помогать и просто влюбились в мальчика. Он же ответил взаимностью, даже стал называть мамой и папой. Привязанность ребенка стала главным фактором: Польшиковы решили его официально усыновить", - сообщила Мурашова.
Пугачева надеется, что после смены фамилии, за Женей не потянется шлейф из прошлого. Она уже оформила на него квартиру, которой он сможет распоряжаться после наступления 18-летия.
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