Пугачева сплавила своего внука на усыновление

Алла Пугачева избавилась от внучатого племянника Жени / today.ua

Алла Пугачева отдала друзьям на усыновление внучатого племянника Женю, чьим отцом был сын брата Пугачевой Влад.

Ранее зависимый Влад утратил права отцовства на Женю, и его опекуном была Пугачева, которая теперь решила отдать его "в добрые руки", пишет Стархит.

Пугачева оформила опекунство над мальчиком четыре года назад. Ее племянник последнее время нашел новую любовь и готовится к переходу на новый уровень отношений.

Адвокат Пугачевой Марина Мурашова уверяет, что Женю усыновили люди из окружения артистки. Напомним, ребенок фактически жил в семье помощника Примадонны Игоря Польшикова, которые и претендовали на роль его родителей. Все потому, что Пугачева и Галкин, у которых и так 2 детей, не успевали предоставлять достаточно внимания Жене.

Женя Пугачев будет усыновлен / Стархит

"Малыш привязался к этим людям, они вложили много сил в его реабилитацию: здоровье, социализацию, развитие. Алла Борисовна — человек занятой, Максим Галкин много гастролирует, у них двое маленьких детей. Супруги просто не успевали в полной мере заниматься еще и третьим ребенком, не хватало сил. Так вышло, что эти очень близкие Пугачевой люди стали активно помогать и просто влюбились в мальчика. Он же ответил взаимностью, даже стал называть мамой и папой. Привязанность ребенка стала главным фактором: Польшиковы решили его официально усыновить", - сообщила Мурашова.

Пугачева надеется, что после смены фамилии, за Женей не потянется шлейф из прошлого. Она уже оформила на него квартиру, которой он сможет распоряжаться после наступления 18-летия.

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