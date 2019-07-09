"Неприятно смотреть": Пугачева взволновала поклонников внешним видом

Анна Пугачева удивила поклонников внешним видом, но в этот раз они были крайне разочарованы снимками Примы.
Российская певица Алла Пугачева посетила Игоря Николаева и его молодую жену Юлией Проскуряковую, и не выдержала с ней конкуренции.
Одно из фото Пугачева разместила на своей странице в Instagram, но еще одно - черно-белое опубликовал Николаев.
"Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будем мы", - подписала милый снимок Примадонна.
Свои фото Игорь Николаев подписал веселее, зазывая к себе Галкина: "Ура! Сезон открыт! Макс, ждём тебя! С нашей любимой Пугачевой".
Алла Борисовна предстала на фотографии с распущенными прямыми волосами, лучезарной улыбкой и в кофте, обнажающей ее плечи.
Поклонников частично умилило фото, но много кото обратил внимание на то, что Пугачева на фото Николаева выглядит не очень хорошо. Некоторые и вовсе начали критиковать ее за открытый рот.
"Как неприятно смотреть на молодящуюся Пугачеву", "Да. Юленька грустная, печальная на фоне Аллы и Игоря", "Интересно так, почти на всех фото у Пугачевой открыт рот", "ПУГАЧЕВА ВЕЧНО РОТ ОТКРЫВАЕТ... УЖЕ НАДОЕЛА...", "С дочкой престарелые родители, голое старое плечо правда достало".