"В Крыму то же самое": Госдума встряла в скандал с Пугачевой и Майбахом

Алла Пугачева / instagram.com/alla_orfey/

Алла Пугачева уже не первый раз на платформе на авто, и совсем недавно коллаборационисты встречали ее хлебом-солью в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме РФ Вадим Манукян.

Он напомнил, что тогда против Пугачевой не устраивали травлю, пишут Дни.ру.

"А что, собственно говоря, случилось? Алла Пугачева разве впервые оказалась на перроне в автомобиле? В Крыму было тоже самое. Но только тогда не было никаких скандалов", – сказал он.

По словам Манукяна, несколько лет назад в аннексированном Крыму были не проводы, а прием дорогих гостей. А Пугачеву вместе с супругом Максимом Галкиным "с хлебом-солью встречали, вокруг было полно людей".

"Даже представитель "властей" Крыма приходил. И никто не подумал тогда ее оштрафовать или вообще как-то ущемить. Ее встречали с душой, а сейчас травля началась. Спокойней всем нужно быть", – потребовал политик.

При этом он дал понять, что Пугачеву не накажут, а козлами отпущения станут либо охранники с вокзала, либо полиция."

"Я думаю, что ее даже штрафовать не станут. Ну не сама же себя она на вокзал запустила", – добавил эксперт.

Кроме того, Манукян призвал российский артистов, которые заступились за Пугачеву, тоже вести себя спокойнее и взять себя в руки и прекратить истерику.

Напомним, скандал начался после того, как Алла Пугачева приехала на поезд в Юрмалу на Майбахе, который подвез ее до дверей вагона. Это засняли на видео, и обманутые русские внезапно впали в истерику из-за несправедливости и нарушения законов.

На Пугачеву уже подали в суд по административному обвинению. А русские звезды, которые тоже не прочь поездить на авто по вокзалу начали судорожно заступаться за Пугачеву.