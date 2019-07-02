Юрий Лоза вступился за Пугачеву и назвал виновных в скандальной выходке певицы

За Аллу Пугачеву вступился Юрий Лоза / instagram.com/alla_orfey/

Известный музыкант Юрий Лоза вступился за Аллу Пугачеву, которую распекли за то, что она прикатила на перрон вокзала Риги на автомобиле, мешая остальным пассажирам, и прошлась к личному вагону всего пару метров.

В интервью News.ru Лоза указал на то, что виноваты в этой ситуации работники транспортного узла – мол, если не положено, то нечего было и пускать.

"Если никого непускают, то и ее не должны были впускать", — подчеркнул Лоза.

При этом он добавил, что певица — не первая, кто выезжает на перрон.

В пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов компании РЖД отметили, что никаких претензий к Пугачевой у них нет.

"На кадрах фигурирует не пассажирская платформа №1 Рижского вокзала, а техническая платформа №2. Автомобиль не мог помешать другим пассажирам", - рассказали там.

Ранее Алла Пугачева ужаснула фанатов изменившейся внешностью.