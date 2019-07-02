Юрий Лоза вступился за Пугачеву и назвал виновных в скандальной выходке певицы

Певица подьехала на машине прямо на перрон вокзала Риги.
Известный музыкант Юрий Лоза вступился за Аллу Пугачеву, которую распекли за то, что она прикатила на перрон вокзала Риги на автомобиле, мешая остальным пассажирам, и прошлась к личному вагону всего пару метров.
В интервью News.ru Лоза указал на то, что виноваты в этой ситуации работники транспортного узла – мол, если не положено, то нечего было и пускать.
"Если никого непускают, то и ее не должны были впускать", — подчеркнул Лоза.
При этом он добавил, что певица — не первая, кто выезжает на перрон.
В пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов компании РЖД отметили, что никаких претензий к Пугачевой у них нет.
"На кадрах фигурирует не пассажирская платформа №1 Рижского вокзала, а техническая платформа №2. Автомобиль не мог помешать другим пассажирам", - рассказали там.
Ранее Алла Пугачева ужаснула фанатов изменившейся внешностью.