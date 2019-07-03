Пугачева пойдет под суд

Аллу Пугачеву требуют покарать за наглую езду на Майбахе / соцсети

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева чуть переборщила, приехав на перон к поезду на Майбахе, и теперь россияне желают ее покарать.

Об этом свидетельствует заявление бдительного гражданина, которое опубликовал телеграм-канал Mash. Мужчина окончательно набрался храбрости и требует заодно покарать и полицию, которая проигнорировала действия Пугачевой.

После того, как видео с Пугачевой на Майбахе разошлось по сети, в полиции появилось заявление гражданина РФ, который основательно потрудился и доказал, что Пугачева была совсем не права, разъезжая на Майбахе по вокзалу, и требует не только административки для певицы, но и покарать полицию на вокзале, которая нагло проигнорировала покатушки Аллы.

Алла Пугачева попадает под статью / telegram

Ранее Юрий Лоза вступился за Пугачеву и назвал виновных в скандальной выходке певицы.