Пугачева пойдет под суд

Алла Пугачева возмутила бдительного гражданина РФ своими покатушками на Майбахе по перрону, и теперь ее могут покарать за это.
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева чуть переборщила, приехав на перон к поезду на Майбахе, и теперь россияне желают ее покарать.
Об этом свидетельствует заявление бдительного гражданина, которое опубликовал телеграм-канал Mash. Мужчина окончательно набрался храбрости и требует заодно покарать и полицию, которая проигнорировала действия Пугачевой.
После того, как видео с Пугачевой на Майбахе разошлось по сети, в полиции появилось заявление гражданина РФ, который основательно потрудился и доказал, что Пугачева была совсем не права, разъезжая на Майбахе по вокзалу, и требует не только административки для певицы, но и покарать полицию на вокзале, которая нагло проигнорировала покатушки Аллы.
Ранее Юрий Лоза вступился за Пугачеву и назвал виновных в скандальной выходке певицы.