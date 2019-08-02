Чернокожий рэпер-фанатик отсудил у Кэти Перри миллионы

Перри / Фото: Reuters

Суд обязал Кэти Перри выплатить почти 3 миллиона за плагиат песни рэпера Маркуса Грей, причем наказание наложено также на ее соавторов и лейбл.

Суд принял историческое решение для всей сферы музыки, когда наказал Кэти Перри штрафом в 2,78 млн долларов за плагиат, пишет BBC News.

Маркус Грей (Flame) получил авторские права на песню Dark Horse Кэти Перри, так как ему удалось доказать, что она сплагиатила его трек Joyful Noise.

Проблема обстоит в том, что он потребовал признать плагиатом короткие отрезки музыкального ряда, которые ранее в музыкально мире не могли быть объектами авторского права. Это решение суда создает прецедент, на основании которого на знаменитостях смогут наживаться какие-угодно музыканты.

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К слову, песня Кэти Перри Dark Horse принесла 31 миллион долларов, в также Грэмми певице, и была лидером чарта Billboard аж 4 недели. А скромный христианин требовал "всего лишь" 20 млн долларов компенсации.

Joyful Noise LYRICS - Flame feat. Lecrae смотреть онлайн:

Отмечается, что большую часть из этой суммы оплатит лейбл Перри Capitol Records. Сама певица должна будет выплатить хип-хоп-исполнителю 550 тысяч долларов.

Katy Perry - Dark Horse (Official) ft. Juicy J смотреть онлайн клип:

Адвокаты Кэти Перри собираются обжаловать решение суда.

Ранее на сцену вернулась группа Грибы, которая сделал паузу в карьере на 2 года. Теперь они называются Grebz и выступают без Юры Бардаша. они уже выпустили 2 клипа - Контракты и На ремонте.