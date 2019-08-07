"Россия - не Африка": Поп-король Киркоров попал на миллионы за плагиат

Филипп Киркоров / Instagram

Французский музыкант Дидье Маруани обвинил Филиппа Киркорова в плагиате, и не нашел ничего лучше, чем подать в суд в России.

Французский музыкант уже полгода судится с Филиппом Киркоровым и композитором Олегом Поповым за плагиат его композиции Symphonic Space Dream в песне Жестокая любовь.

Маруани через своего представителя Дмитрия кожухова подал апелляцию на отказ в иске к Филиппу Киркорову и композитору Олегу Попкову. Апелляцию рассмотрят в суде 4 сентября, после того, как первый иск отказался рассматривать Таганрогский суд Москвы.

В нем Маруани потребовал 272 миллиона рублей компенсации за плагиат ( 4,1 миллиона долларов).

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"Россия – не Африка, а великая страна, здесь должны уважать авторские права как на уровне плагиатов, так и на уровне ремейков", - напомнил Маруани.

Как пояснил адвокат Маруани Евгений Тарло, сумма определена исходя из материального положения ответчиков.

Причиной отклонения иска был отказ суда приобщить к делу экспертизу песни Киркорова проведенную народным артистом России, профессором Российской Академии имени Гнесиных и Института имени Шнитке Юрием Розумом, так как ранее эту экспертизу по заказу Киркорова провел Минкульт России. Кроме того, россияне нашли ошибки и неточности в иске, поэтому судья просто прекратила слушания дела.

Маруани сам присутствовал на суде и через переводчика высказал свой шок, что Россия не соблюдает элементарные авторских прав, принятых во всем мире, и добавил, что Киркоров не только его обворовал, и из более сотни хитов Киркорова очень много сплагиаченных, или просто переведенных с другого языка. Только во Франции он обворовал 4 исполнителей кроме Маруани.

Ранее чернокожий репер, исполняющий церковные гимны выбил из Кэти Перри и ее представителей такую же сумму за плагиат своей песни, которая номинировалась на Грэмми.