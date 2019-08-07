"Прошай, Алла": в соцсетях Аллы Пугачевой траур

7 августа 2019, 10:48

В сети обсуждают, что Алла Пугачева умерла. Она дала повод думать об этом поклонникам, которые не знают, кто такая Алла Вербер.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / mk.ru

Алла Пугачева всполошила соцсети своей новой публикацией с траурной свечкой. При этом она оставила очень туманный комментарий, который заставил думать поклонников, что Алла Пугачева умерла.

Пугачева, видимо решила отдать дань уважения умершей Алле Вербер, и поставила на своей странице в Instagram скриншот фото горящей свечки на черном фоне.

"Прощай, Алла", - написала она под публикацией.

Этим Пугачева сильно напугала поклонников, которые не знали, кто такая Алла Вербер, и подумали, что умерла сама Пугачева.

Алла Вербер была лучшей подругой Аллы Пугачевой, а также общалась с Филиппом Киркоровым, Николаем Басковым и многими другими звездами. не удивительно, что у звезды такая реакция.

"Ну сейчас все подумают, что умерла Пугачева!!!! Странно написали! Уточняйте", "Умерла Алла Вебер фешен - директор ЦУМа", "то такой пост выложил...У меня дыхание перехватило...", "Алла Борисовна, милая, осторожнее..пол страны перепугали... Вербеб пусть земля будет пухом..а Вам Звезда моя, долгих лет жизни и здоровья!!!", -пишут поклонники.

Алла Вербер умерла в отпуске в Италии. Ее внезапно госпитализировали в клинику Форте-дей-Марми. Но врачам не удалось спасти Аллу Вербер. По разным версиям, она умерла либо от инфаркта, либо от отказа всех органов после продолжительной болезни. Родные не сообщают причину смерти Аллы Вербер.

Напомним, Алла Вербер умерла в Италии 6 августа в больнице Форте-дей-Марми.

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Алла Пугачева Алла Пугачева умерла
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