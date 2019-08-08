"Багиня старалась": депутатша Тимошенко уличила Савченко в срамном плагиате

8 августа 2019, 18:11

Не прошедшая в Верховну Раду надежда Савченко решила отыграться, записав интимную фотосессию, но и тут ее постигла неудача - был замечен ее плагиат.

Надежда Савченко
Надежда Савченко / УНИАН

Анастасия Приходько, которая последний год работает с Юлией Тимошенко, поиздевалась над Надеждой Савченко, которая когда-то раньше была в списке Юлии Тимошенко. 

Надежда Савченко опубликовала в Facebook фотосессию с моря, которую начали высмеивать в сети. Савченко в длинном изумрудном платье кружилась и грациозно позировала на камеру на безлюдном берегу Балтийского моря, чем вызвала бурную реакцию в сети. Пользователи посмеялись над курьезной ситуацией, пошутив, что таким образом стартовал флешмоб. А Приходько даже увидела в этой фотосессии плагиат своей песни Саме той.

Савченко
Савченко
Босая Савченко в платье
Босая Савченко в платье / facebook.com/Savchenko.Nadiia
Босая Савченко в платье
Босая Савченко в платье / facebook.com/Savchenko.Nadiia

"Посмотрела Надюшик мой клип "Саме той" и решила, что она тоже так может", - написала она в своем Fecebook.

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Причем ее подписчики горячо поддержали Приходько, и выразили свое "фе" Савченко.

"Глеваха", "Истерика", "не то слово", "У Савченко получилась жалкая пародия))))", "но Багиня же старалась!!!! Ну чего ты так", "А её что, выпустили? Она ж вроде под арестом была....", "Установлена причина мора медуз на Азовском побережье", "А така гарна дівчина була. Чуть президентом не стала . Теперь холодное море Юмора. .... "ЗУРОЧИЛИ. . Любимый чей-то Козловский отдыхает....особливим магічним поглядом накли́кали на девушку."ПОСМІХОВИЩЕ" представила в сети Савченко новый клип к песне " відома Я", "походу кукушка у нее поехала", "Надюха широка,як те море ))) От так швидко закотилась зірка під плінтус.. Ніхто вже не згадує про неї...", 

Можете сами сравнить клип Приходько

Саме той Анастасия Приходько смотреть онлайн клип:

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Настя Приходько Надя Савченко
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