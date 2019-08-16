PianoBoy спел Шампанські Очі в память о Скрябине

16 августа 2019, 15:06

Знаменитый певец, участник жюри Х-Фактора Дима Шуров исполнил песню Скрябина Шампанські Очі в прямом эфире.

Дмитрий Шуров
Дмитрий Шуров / Пресс-служба

Дима Шуров пришел на Сніданок з 1+1, где рассказал много интересного про Кузьму Скрябина, и спел его самую романтическую песню Шампанські Очі, которую он посвящал своей жене Светлане.

"Вы точно помните, как Дима Шуров пел на концерте памяти во Дворце Спорта песню Шампанські Очі - песню очень близкую для Светы, жены Кузьмы. Она говорит, что это ей посвященная песня", - говорят ведущие.

"Она говорит, что это песня про нее, и я считаю, что это самый романтичный трек в мире. Из тех, что я знаю - точно. Я думаю, что именно такой человек, как он, мог написать такую песню про нее", - сказал Шуров.

"Слушай, от тебя такое услышать -  самый романтичный трек в мире...", - отметил Егор Гордеев.

"Окей, самый романтический из не моих", - исправился Шуров.

"Ты сказал в эфире сниданку, что ты вырос на песнях Скрябина", - сказал Егор.

"Ты знаешь, это правда. Естественно, в меом детстве были и Курт Кобейн, и другие, но Кузьма однозначно был топ-3 в моем детстве. Он спасал меня от серой будничности. Когда я шел в школу, у меня был такой Sony Walkman, okey, не Sony - Panasonic. И я с ним шел, слушал его первые альбомы. И для меня действительно, сейчас, хотя Скрыбин - огромный пласт музыки, для меня это до сих пор такая, большая часть меня. И, кстати, Кузьма был одним из первых 3, кому я отважился отправит свои первые песни Pianoбоя на диску, и он был единственным, кто ответил", - поведал Шуров.

"Это до Таврийских игр, или после", "Не, ты что, Таврийские игры - это было в 2000 году. Да, действительно - на таврийских играх - это был первый раз, когда я действительно его увидел".

Скрябин Шампанські очі слышать онлайн оригинал песни:

Ранее появился новый синг от Майли Сайрус, которая спела о расставании с Лиамом Хэмсвортом.

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