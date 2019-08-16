Slide Away: Майли Сайрус спела о том, как бросила Лиама Хемсворта

Майли Сайрус / Instagram

Майли Сайрус написала песню о том, что нужно двигаться дальше после того, как бросила Лиама Хэмсворта ради Кейтлин Купер.

Майли Сайрус, хотя и подтвердила, что пока не намерена разводиться с Лиамом Хемсвортом, тем не менее, бросила его для того, чтобы побыть одной и переосмыслить то, чего она хочет.

Причиной стало то, что Майли Сайрус регулярно по черному изменяла Лиаму Хемсворту, а тот в своею очередь пил и принимал наркотики.

В итоге, Майли Сайрус надоело просто так изменять, и она решила расстаться с Хемсвортом. Теперь ее отношения с другими девушками (и парнями) относительно легальны.

А чтобы добить бедного брата Тора, Майли Сайрус выпустила песню о том, как нужно двигаться дальше.

Slide Away Майли Сайрус - слушать онлайн новую песню:

Напомним, на викенде Майли Сайрус попала в объективы камер с новой любовницей, которая также бросила своего мужа ради Сайрус.

После длительного молчания пары, стало известно, что пока разводиться они не будут, но Майли Сайрус будет жить сама.