Майли Сайрус и Лиам Хемсворт не разводятся

14 августа 2019, 20:27

Скандальная Майли Сайрус и брат Тора Лиам Хемсворт не будут разводится, несмотря на жесткое расставание и забавы Майли Сайрус с девушками на отдыхе.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт / Instagram

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт не собираются официально разводится, а просто возьмут паузу для того, чтобы пожить некоторое время отдельно, как это уже было не раз за время их отношений.

Майли Сайрус, несмотря на то, что сама была инициаторшей расставания, не будет официально разводится с Лиамом, сообщают источники издания People.

"У них сейчас пауза в отношениях, потому что она была им нужна. У них действительно было много разногласий. Они оба пришли к мысли, что пока им лучше проводить время порознь, но это не означает, что их отношения закончились", - рассказал изданию инсайдер.

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Источники также подтвердили, что это связано с тем, что пара ранее не была в таких ситуациях, и не испытывала подобных чувств, и замужество для них впервой.

Отметим, что для Хемсворта и Сайрус подобные расставания уже стали почти традиционными.

С 2009 года они несколько раз расставались и снова сходились, пока не поженились в 2018 году. Но и тут они долго не продержались в браке - в начале августа Майли Сайрус бросила Лиама и поехала забавляться с девушкой в Италию.

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Майли Сайрус Лиам Хемсворт
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