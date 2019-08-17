Внесли в черный список: Киркоров в России может присесть за нарушения

Филипп Киркоров может присесть в тюрьму / YouTube

Вслед за скандалом с Аллой Пугачевой, которую хотят посадить, на очередь стал Филипп Киркоров, который оказался яростным неплательщиком штрафов и гонщиком.

Почти полгода назад Киркоров получил три штрафа за быструю и неосторожную езду, которые до сих пор не удосужился погасить, пишет КП.

9 августа Киркорова внесли в "Черный список" за штраф в 760 грн.

"Приставы "возбудились" на три неоплаченных штрафа от ГИБДД по Тверской области на сумму 2000 рублей, полученных звездой еще в апреле. Видимо, поп-король торопился домой с концерта — 11 апреля Филипп Бедросович выступал в Твери с новым шоу "Я+R" – #Цвет настроения"", - говорится в сообщении.

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После того, как человек отказывается уплачивать штрафы в России ему выносят административное наказание - удвоение штрафа и арест и заключение, либо общественные работы. Сроки могут меняться в зависимости от сумы и просрочки штрафов.

Например Пугачевой за калитку, которую приставы просто не обнаружили уже грозит арест и заключение.

Ранее Киркоров оказался в неудобной ситуации перед мировой общественностью - европейские и американские музыканты доказали, что почти все песни Киркорова - прямой плагиат их творчества.