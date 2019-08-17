"С бывшими мужьями": Никитюк заинтриговала коллективным снимком

Леся Никитюк / Instagram

Лкся Никитюк опубликовала новое фото из записи своей программы Лемаршрутка, показав при этом, кто обитает в маршрутке кроме нее самой. Этот снимок реально вызвал целую бурю эмоций у поклонников, особенно после того, как Леся объявила конкурс с забавным призом.

"Лемаршрутка подвезет каждого", - написала Леся, и пообещала футболку за самый лучший комментарий.

На снимке рядом с Лесей сидят скелет, манекен мужчины, а на заднем плане - тот легендарный надувной матрас в виде розового лебедя или фламинго.

Поклонники Леси Никитюк поспешили публиковать свои комментарии по этому поводу.

Леся Никитюк / Instagram

Одним из первых и юморных оказался Андрей Бедняков, который написал :"Смотрю ДАВНО едете".

"Я и моя молодая команда", "С бывшими мужьями?", "Когда ждёшь футболку за смешной комент", "Ле маршрутка - довезе куда надо, кого надо навіть після смерті", "я бачу ти команду Притули взяла з собою (Хто з верху?)", "Леся и бывшие", "Интересно, кто из пассажиров кнопку подложил??", "Дівчата, не треба над собою так знущатися. Ви тільки подивіться до чого дієти доводять", "Леся, ти собі купила маршрутку, щоб бабусям місцем не поступатись?", - пишут в комментариях.

Ранее Леся Никитюк слила рабочую схему по поиску второй половинке.