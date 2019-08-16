Леся Никитюк сдала "абсолютно рабочую схему", как найти свою любовь

Ведущая призналась, что не видит ничего плохого в том, чтобы найти свою половинку в соцсетях.
Украинская телеведущая Леся Никитюк стала героиней августовского номера журнала Добрые советы, и поразмыслила о виртуальной реальности и влиянии социальных сетей на жизни людей.
Леди Ле считает, что найти свою любовь через Интернет вполне реально, и ничего плохого в использовании мобильных приложений для знакомств она не видит.
Более того, у Леси Никитюк есть немало подруг, которые нашли свои вторые половинки благодаря подобным приложениям.
"Это абсолютно рабочая схема. У меня много подруг, которые, как и я, очень много работают. И вот как раз Тиндер помог им устроить семейную жизнь. По приколу зарегистрировались в Тиндере, начали общаться, съехались, пожили, поженились и родили детей", - отметила ведущая.
По словам Леси, подобных историй она может рассказать множество – сейчас у многих есть знакомые, которым помогли соединиться соцсети.
"Знаете, почему? Потому что в наше время чтобы нормально прожить, надо очень много работать и, к сожалению, времени, чтобы просто ходить куда-то, в кино, с подругами, нет. И вот в этом позитив наших гаджетов. Понятно, что есть и негатив, мы очень много времени проводим в Интернете. Но, согласитесь, мы много узнаем полезного, знакомимся с людьми", - считает Никитюк.
Ведущая шутит: даже судьба понимает, что, чтобы свести кого-то, нужно регистрироваться в соцсетях.
"Сейчас жизнь перешла на новый технологический уровень, и даже Судьба понимает: чтобы свести кого-то, нужно тоже регистрироваться в соцсетях. Не знаю, есть ли такой профиль "Судьба офишл", но судьба точно есть, может просто не регистрируется в Инстаграм", - пошутила Леди Ле.
Ранее Леся Никитюк похвасталась своими "дыньками".