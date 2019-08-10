"Цыцюни": Никитюк похвасталась своими "дыньками"

Леся Никитюк с арбузами / Instagram Леси Никитюк

Ведущая Леся Никитюк, которая ранее соблазняла интимным фото, на этот раз завела соцсети вкусным фото с арбузами и дыньками.

"Найди дыньки на фото", – в шутку предложила Никитюк.

После чего фанаты тут же принялись строить предположения, что "дыньки на фото – это типа сиси". Был и другой вариант: "Ты дыньками села на арбузы".

Но в целом поклонники рассыпались в комплиментах.

"Королева арбузов", "Красотка хоть на Мальдивах, хоть на арбузах", "Все арбузы оценили такие дыни", "Ну вот, наконец-то веселая, смешная и азорная Леся. А то… попы, платья. Уж заскучала", "Как минимум персики", "Я нашел две мандаринки", "Дыньки в топике", "Цыцюни", "Такие дыньки трудно не заметить", – пишут люди.

Перед этим полуголая Никитюк взбудоражила пикантным фото. Телеведущая Леся Никитюк поделилась горячими фото со своей поездки для шоу ЛеМаршрутка.