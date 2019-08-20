Дочь Добкина Алла собирается в политику

Алла Добкина / Instagram

Алла Добкина не против занять папино место в Верховной Раде, после того, как Михаил Добкин не прошел на выборах в июле.

Сама Алла Добкина призналась, что планирует начать политическую карьеру, отвечая на вопросы в Instagram.

Алла Добкина часто общается с подписчиками в Instagram через функцию вопросов, и в очередной раз ей задали самый тот сокровенный вопрос.

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Когда у Аллы спросили, не хочет ли она пойти в политику, девушка дала честный, но довольно пафосный ответ. Она внезапно вспомнила, что с незнакомыми людьми стоит обращаться на "Вы", но зато призналась, что все-таки хочет пойти в политику.

"Планирую. Мы давно на "ты" с Вами?", - ответила она. Хотя, возможно, у нее видно, кто задавал вопрос, и она решила не афишировать, но при этом с человеком ее связывают отдельные отношения.

Алла Добкина / Stories Instagram скриншот

Напомним, что Михаил Добкин не прошел в Верховную Раду, после безуспешных попыток сходить в президенты, а также устроить заставить Харьков повторить судьбу Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

Как известно, дочка пророссийского политика Михаила Добкина Алла вышла замуж еще в 2017 году, при этом покрасовавшись в фате и белых кроссовках на свадьбе. Своего первенца - мальчика Алла Добкина родила в конце 2018.

До свадьбы Алла Добкина пробовала себя в качестве модели, и даже выходила на подиум на показах моды в Украине. Она не считала зазорным иногда закинуть даже эротическое фото в соцсети.

После родов она больше занимается бьюти-блогерством и здоровым питанием, причем пример хорошей фигуры показывает на себе.