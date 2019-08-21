Умерла Александра Назарова: кто станет опекуном внучки Назаровой

21 августа 2019, 10:19

Внучка Александры Назаровой может не попасть в детский дом, так как у нее обнаружился потенциальный опекун

Александра Назарова
Александра Назарова / telegram

Актриса Александра Назарова умерла в 79 лет 20 августа, у нее осталась 10-летняя внучка Саша от сына Дмитрия, который умер при загадочных обстоятельствах 8 лет назад. После смерти Назаровой у нее остался один потенциальный опекун, который может спасти девочку от детского дома.

Опекуном внучки Назаровой может стать сестра ее дедушки, мужа Александры Назаровой. Об этом сообщают российские СМИ.

После смерти сына Александры Назаровой Дмитрия в 41 год, мать девочки - Александры Дмитриевны просто оставила ее в детском доме, и пропала. Акриса сама добивалась оформления на себя опеки за внучкой, и именно из-за этого продолжала упорно работать - чтобы обеспечить ее всем, чем могла.

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Внучка Александры Назаровой
Внучка Александры Назаровой получит опекуна/ Wday.ru

Когда не стало папы, Саше было всего два года. Теперь в 10 лет она потеряла и бабушку. Из родных у нее осталась только двоюродная бабушка.

Источник в театральных кругах поведал СМИ, что сейчас внучка Назаровой находится в детском лагере в Анапе. Назарова давно составила завещание, переписав все свое имущество на нее.

В среду в театре принято решение собрать совет, чтобы решить, как привезти девочку из Анапы в Москву, а также на совете будет принято решение о времени и месте похорон.

Напомним, Александра Назарова умерла в больнице 20 августа 2019.

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